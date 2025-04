Allergien und Unfälle sorgen für Blutknappheit

Termine lassen sich in wenigen Sekunden online buchen

Aktuell, so heißt es von Rotkreuz-Sprecherin Margit Draxl, führten die hohen Temperaturen auch zu mehr Freizeitunfällen. Gleichzeitig dürften aber viele Spender wegen ihrer Allergien gegen Gräserpollen und Co. keine Leben retten. Wer sich selbst nicht sicher ist, ob man überhaupt und wenn ja, wo man Blut spenden kann, erhält alle Informationen zur Blutspende und mögliche Termine für die Spende unter www.blut.at. Online einen Termin zu finden und zu buchen, dauert dabei nur wenige Sekunden.