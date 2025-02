Palmers-Pleite trifft 16 Flilialen in Salzburg

Bisher wurde offenbar kein Investor gefunden. Wie Kreditschutzverbände berichten, meldete der bekannte Wäschehersteller am Landesgericht Wiener Neustadt jetzt Insolvenz an. Laut Creditreform als staatlich bevorrechteter Gläubigerschutzverband mitteilt, strebt das Unternehmen die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung an.