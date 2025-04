„Philipp Bewegt“ – Aufwärmen, Lächeln, Los!

Mit einem strahlenden Lächeln und den Bergen im Rücken führt unser Vorturner voller Elan durch die Dienstagseinheit nach den Feiertagen. Egal ob in Österreich oder in Nordafrika – Bewegung kennt keine Grenzen! Gemeinsam starten wir mit frischer Energie, schwingen Arme und Beine, bringen Herz und Kreislauf in Schwung und genießen das Gefühl, dabei zu sein. Vom Einsteiger bis zum Profi – jede:r kann mitmachen und mit einem Lächeln in den Tag starten!