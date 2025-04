„Norris hat sein Gehirn in Garage liegen gelassen“

„Norris hat sein Gehirn wohl in der Garage liegen gelassen“, kritisierte ein Formel-1-Fan die Strategie des McLaren-Piloten beim Großen Preis von Saudi-Arabien. Dass die Idee, Lewis Hamilton zweimal an der ungünstigsten Stelle zu überholen, wohl nicht der größte Geistesblitz des Briten war, sehen viele weitere User auf X und Co. ähnlich ...