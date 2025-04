Gestürzter E-Scooter Fahrer hatte 3,2 Promille

Eine Streife wurde am Montag gegen 1.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Eigenverletzung in die Linzer Schillerstraße beordert. Am Unfallort bemerkten die Beamten einen offensichtlich verletzten 54-Jährigen aus Linz. Dieser dürfte mit seinem E-Scooter zu Sturz gekommen sein.