Zinsberger verliert mit Arsenal Halbfinal-Hinspiel

Die Engländerinnen unterlagen am Samstag in London Rekordsieger Olympique Lyon 1:2 (0:1) und sind im Rückspiel nächsten Sonntag in Lyon nur Außenseiter auf den Final-Aufstieg. Österreichs Teamtorhüterin musste bei Schüssen von Kadidiatou Diani (17.) und Melchie Dumornay (82.) hinter sich greifen.