Deutsches Unternehmerpaar pachtet beliebte Hütte

Erfahrung in der Bewirtung hat Iris in den vergangenen Jahren im Fußball-Klubheim ihres Heimatorts gesammelt. Auch wenn der Deutschen bewusst ist, dass Fußballer und Fans was völlig anderes als Wanderer seien, sie sei für die kommenden Aufgaben gewappnet. Mit einer anfangs kleinen Speisekarte wollen die neuen Wirte Einheimische und Touristen gleichermaßen zu sich auf rund 1630 Meter hinauf locken. „Wir werden das langsam angehen, schauen, was gefragt ist“, ergänzt Andreas.