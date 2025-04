11 Übungen, ein Ziel: Gemeinsam bewegen

Heute erwartet euch ein bunter Mix aus den besten Übungen der Woche – perfekt kombiniert für alle, die sich etwas Gutes tun wollen. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene: Jeder macht mit in seinem Tempo. Also raus aus dem Frühstücksmodus und rein in die Bewegung – so schmeckt das Frühstück danach gleich doppelt so gut!