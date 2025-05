Jammerkollegen stoppen – aber wie?

Jammern gehört zum Alltag – ob am Arbeitsplatz oder im Privaten. Doch statt es sofort abzuwerten, lohnt sich ein genauer Blick: Denn häufig steckt dahinter ein Wunsch nach Aufmerksamkeit und Verständnis. Kommunikationsexperte Jürgen Eisserer erklärt, warum bloßes Abtun („Hör auf zu jammern“) nicht hilft – im Gegenteil: Es verschließt den Dialog und verschärft Konflikte. Sein Tipp: Besser aktiv zuhören, empathisch reagieren und behutsam in Richtung Lösung lenken. So entsteht echte Verbindung – und der erste Schritt raus aus der Problemspirale.