Staranwalt vertritt Vater, der Pflegefall wurde

Klage in beträchtlicher Höhe

Wie berichtet, hatte der LGA-Vorstand dafür gesorgt, dass der Mediziner seinen Posten in St. Pölten räumen musste. Es werde an einer vollständigen Aufklärung gearbeitet. Dabei will es Boran, der auf solche Fälle spezialisiert ist und sich mit erfolgreichen Klagen österreichweite Reputation erworben hat, nicht belassen. „Ich arbeite mich zu Ostern in die Akten ein und werde eine Klage in beträchtlicher Höhe einbringen!“ Auch die Rolle der LGA werde geprüft.