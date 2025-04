Teamspieler stirbt bei fatalem Sturz aus 11. Stock

Eine schreckliche Tragödie erschüttert die Welt des Fußballs und speziell die Sport-Szene von Gabun in Zentralafrika: Im Alter von gerade einmal 28 Jahren ist Teamstürmer Aaron Boupendza ums Leben gekommen! Der Stürmer, zuletzt beim Zhejiang FC in China unter Vertrag, starb bei einem fatalen Sturz aus dem 11. Stock seines Wohnhauses in Hangzhou …