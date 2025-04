Ausflüge in die Tier- und Pflanzenwelt locken

Vielfältige Möglichkeiten warten

Die unterschiedlichsten Landschaftsformationen warten etwa in den Naturparken Heidenreichsteiner Moor, Blockheide, Sparbach oder auf der Hohen Wand. Besonders tierisch geht es im Erlebnispark Buchenberg, Bärenwald Arbesbach, Tierpark Stadt Haag, im Unterwasserreich Schrems oder auf der Alpakafarm in Bromberg zu. Beeindruckende Gartenkunst lässt sich etwa im Schlosspark Laxenburg, auf der Garten Tulln, den Kittenberger Erlebnisgärten oder den Steinschaler Naturgärten genießen. Also, auf die Plätze, fertig – Ausflug!