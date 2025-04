Open-Air-„Zeltfest“ mit den Spatzen am Wörthersee

Wenn die Volksmusik-Legenden aus Südtirol am 28. Juni in der Klagenfurter Ostbucht zur Landung ansetzen, wird die Starnacht-Arena in ein festliches, gemütliches Ambiente verwandelt. Seit vier Jahrzehnten bereits begeistern die Kastelruther Spatzen mit ihren gefühlvollen Liedern europaweit Millionen ihrer Fans. Nun laden die sympathischen Erfolgsmusiker alle ein, mit ihnen am Wörthersee in eine Welt voller Harmonie, Heimatliebe und unvergänglicher Melodien einzutauchen.