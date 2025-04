Stadt Salzburg vergibt Preis für Filmnachwuchs

Angesprochen sind mit dem Preis Personen, die in Salzburg geboren und darüber hinaus in der Mozartstadt präsent sind, aufstrebende Filmschaffende mit mindestens zwei Jahren Hauptwohnsitz in Salzburg oder im Zentralraum bzw. Projekte mit inhaltlichem Salzburg-Bezug. Einreichschluss ist der 10. September 2025.