Umstrittenes Hundetraining ab sofort verboten

Per ministerieller Verordnung

Das alles muss der Vierbeiner über sich ergehen lassen, bevor er in den mittels Jutearm geschützten Unterarm eines Menschen beißt. Doch das gehört ab heute in Österreich der Vergangenheit an, denn der Gesetzgeber möchte nicht, dass privat geführte Hunde ein gegen Menschen gerichtetes Angriffsverhalten lernen. Und das umfasst auch den Teil im Gebrauchshundesport, der sich – nomen est omen – „Schutzdienst“ nennt.