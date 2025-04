Autos durchwühlt: Seriendieb dank Zeugen entlarvt!

Bereits am Freitag war bei der Stadtpolizei Kufstein angezeigt worden, dass eine verdächtige Person in der Festungsstadt unversperrte Fahrzeuge durchwühlen würde. „Im Zuge einer Fahndung wurde der Verdächtige, ein 31-jähriger Bosnier, von Beamten der Stadtpolizei angehalten und in der Folge Beamten der Polizeiinspektion Kufstein übergeben“, schildern die Ermittler.