Investor von Traditionsklub will Anteile verkaufen

Ismaik hatte den Verein 2011 vor der Insolvenz gerettet und seitdem mit hohen Investitionen versucht, den Verein wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Doch zwischen Investor und Verein kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten. „Seit 14 Jahren leide ich unter diesen Leuten“, beklagte Ismaik: „Es gibt keine Wertschätzung, keinen Respekt. Nichts.“ Jetzt wolle er den Klub verkaufen und „einfach nur noch Fan von 1860“ sein. Er bete dafür, dass der TSV mal in der Bundesliga spielt. „Das ist mein Traum – und ich wünsche mir, dass dieser Traum in Erfüllung geht, bevor ich sterbe: Ein Derby in München zwischen Bayern und 1860 in der ersten Bundesliga.“