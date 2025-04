Das hat Prinz Harry seinen Kindern mitgenommen

Politikerin bedankte sich

Das Gebäck werde von Großmüttern in Sumy hergestellt, sagte die ukrainische Politikerin Julija Swyrydenko. Es sei rührend, dass es nun bei Harry und seiner Familie auf dem Tisch stehe. Die Wirtschaftsministerin richtete sich auf der Plattform X auch direkt an den Prinzen. Sie bedankte sich, dass er helfe, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Minenräumung in der Ukraine zu lenken. Sumy sei von Landminen betroffen, das Mehl sei von verminten Feldern geerntet worden.



Hier sehen Sie ein Foto von dem Gebäck.