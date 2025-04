„Buntes Leben“: Kaffee-Kränzchen mit Folkshilfe

Herzlich nimmt mich das Folkshilfe-Trio in sein Kaffeekränzchen auf. Die Stimmung bei Gabriel, Paul und Florian ist überraschend tiefenentspannt – tingeln die drei doch gerade von einem PR-Termin zum nächsten, um ihr am 25. April erscheinendes Album „Bunt“ zu bewerben. Die Freunde kennen sich schon seit der Schulzeit, haben gemeinsam Höhen und Tiefen bewältigt, ihre eigene, unverkennbare Sound-Nische kreiert und sich damit einen Fixplatz in der Musiklandschaft erkämpft.