Für Befreiungsschlag muss die Freundschaft ruhen

Mittlerweile ist „Affe“, Trauzeuge von SKU-Ass Mayer, die zweite Saison in Horn tätig – aber in akuter Abstiegsgefahr. „Ein Seuchenjahr. Wir gerieten nach einem Umbruch in eine Negativspirale, können nur gemeinsam rauskommen. Der Klub sollte schon von der Infrastruktur her oben bleiben.“ Unterschied zu Amstetten? „Beide Vereine sind sehr familiär, haben gute Stadien, aber Horn ist bei den Trainingsplätzen vorne.“ Affengruber sieht sein Ex-Team, dem er in vier Duellen nicht unterlag, im NÖ-Derby als Favorit. Trotzdem: „Wir fahren hin, um drei Punkte zu holen.“