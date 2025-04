Training mit Pep: Philipp startet mit Ohrwurm

In dieser Folge von „Philipp bewegt“ erwartet dich gleich ein Ohrwurm! Welcher Song es ist, erfährst du im Video. Zunächst hat der Fitness-Guru jedoch einen effektiven Tipp für dich: Geh oder marschiere einfach vor dem Frühstück, wann immer es geht! Denn wer sich schon am Morgen bewegt, startet voller Energie in den Tag – und hat sich das leckere Kipferl gleich doppelt verdient!