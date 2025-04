2000 Marillenbäume wurden mit Frostkerzen gerettet

Aufwendige Rettungsaktion ab drei Uhr früh

Und in einer Nacht sanken die Temperaturen dann tatsächlich auf null Grad. „Um drei Uhr früh bekam ich die Benachrichtigung dazu auf mein Handy“, beschreibt Christoph den Beginn der aufwendigen „Marillen-Rettungsaktion“. Gemeinsam mit Bruder Michael und einem Mitarbeiter machten sie sich auf den Weg zur Obstplantage und zündeten 200 Frostkerzen auf einer Fläche von einem Hektar an. Um 5.30 Uhr sank die Temperatur dann noch weiter auf minus zwei Grad. „Da mussten wir dann weitere 200 Kerzen aufstellen“, so Christoph.