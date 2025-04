Bergsteiger an Grenze zu Tirol tödlich verunglückt

Warnung vor Gefahren am Berg

Bergwacht und Polizei betonten, dass trotz frühlingshafter Temperaturen vor allem an der Nordseite von Bergen im Schatten und in Rinnen noch immer mit Schnee zu rechnen sei. Touren durch solche Bereiche seien „ohne entsprechende Kenntnis und Ausrüstung mit erheblichen Gefahren verbunden“.