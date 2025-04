Grüne 180-Grad-Wende machte Villa im Wald möglich

Inselhafte Siedlungserweiterung war nicht erwünscht

Ein konkreter Fall sei ein Ansuchen einer Familie gewesen, die ebenfalls für ihren eigenen Bedarf ein Haus im Höttinger Grünzug – und nicht etwa im Wald außerhalb der Stadt wie bei Bex – errichten wollte: „Eigenbedarf einer einzigen Familie im Grünzug stellt aber kein öffentliches Interesse dar. Dies wurde seitens der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht und des Sachgebietes Raumordnung des Landes nachdrücklich dargelegt und die entsprechende fachliche Beurteilung der Stadtplanung in Innsbruck vollinhaltlich bestätigt. So wäre eine Umwidmung dieses Bereiches eine inselhafte Siedlungserweiterung und damit nicht genehmigungsfähig. Außerdem sei die verkehrliche Erschließung nicht gegeben und das Gelände schwer bebaubar. Zusätzlich würde hier die Gleichbehandlung missachtet. Denn die mit einer Genehmigung verbundenen Folgewirkungen in der Nachbarschaft würden den Anforderungen an eine geordnete, bodensparende Siedlungsentwicklung widersprechen.“