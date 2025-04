Freiwilliges Treffen von Opfer und Täter im Test

Peter S. steht sichtlich nervös vor einer verschlossenen Tür. In wenigen Minuten wird er erstmals seiner Ex-Partnerin gegenübersitzen, die er vor vier Monaten bei einem Streit verprügelt hat. Mittlerweile bereut er seinen Fehler sehr. Doch dem Tiroler brennen gleich mehrere Fragen unter den Fingernägeln, die er der Mutter der gemeinsamen Tochter nicht mehr einfach so stellen kann. „Wie hat sie das Ganze erlebt? Was wünscht sie sich von mir, damit sie besser damit abschließen kann? Und vor allem: Wird sie mir irgendwann verzeihen können?“ Gleich hat er die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen.