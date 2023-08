„Wir fürchten uns nicht vor einer Klage von Graz“

„Wir ir prüfen eine Klage!“ Diese Drohung stellt die Grazer Stadtkoalition in den Raum. Es geht um die neue Verteilung der stark gestiegenen Sozialkosten in der Steiermark, immerhin mehrere hundert Millionen Euro im Jahr. 40 Prozent davon müssen die Gemeinden bezahlen. Bisher wurde die Last bezirksweise zwischen den Kommunen verteilt, ab 2024 folgt eine landesweite Verrechnung. Damit ist erstmals auch Graz mit im Boot - und wird kräftig zur Kasse gebeten.