Hausbesitzer feuerte Schüsse auf Einbrecher ab

In Notwehr Schüsse abgefeuert

Bei seiner Erstbefragung gab der 42-Jährige an, dass er kurz zuvor zwei angebliche Einbrecher vor seinem Haus gestellt habe. Dabei sei es zu einer Rangelei mit den beiden männlichen Tätern gekommen, woraufhin er mit einer rechtmäßig besessenen Pistole in Notwehr auf einen der Täter geschossen habe. Eigenen Angaben zufolge dürfte einer der Täter dabei im Hüft- bzw. Bauchbereich getroffen worden sein. Mit gegenseitiger Unterstützung seien die beiden Männer dann zu Fuß geflüchtet.