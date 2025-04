McDonald’s-Filiale wird zu „Container-Restaurant“

Drive-in wird verdoppelt

„Die komplette Lobby wird umgebaut, dazu erneuern wir alle Sitzflächen. Das gesamte Equipment wird ausgetauscht und die Terrasse etwas verkleinert. Die neue Küche wird viel weniger Energie verbrauchen“, sagt Vater Rudi Ringhofer. „Alle in der Branche stellen sich neu auf, auch McDonald’s will überall Top-Bedingungen anbieten. Das Drive-in wird vergrößert, erstmals in Kärnten bieten wir zwei Bestellsäulen an. Die Eröffnung ist für Juli geplant“, sagt Ringhofer sen., der in Kärnten sechs McDonald’s-Läden betreibt.