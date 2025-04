Gaffer erschwerten Rettungseinsatz der Feuerwehr

Zu einem tragischen Unfall kam es Montagabend in St. Veit an der Glan. Eine 24-Jährige kollidierte mit einem anderen Pkw und landete in einem Bachbett. Die Feuerwehr St. Veit/Glan war sofort zur Stelle – wurde jedoch unter anderem von einer Familie mit Kleinkind bei ihrer Rettungsaktion gefilmt.