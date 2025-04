Diese Mbappe-Aussage sorgt bei PSG-Fans für Wirbel

Mbappe hatte sich beim TV-Sender „La Sexta“ zu seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt geäußert. „Ich wollte für Real Madrid spielen. Und es war keine schwierige Entscheidung, zwischen Real Madrid und dem Geld zu wählen. Das Einzige, was ich wollte, war, hier im Bernabeu in diesem Trikot zu spielen, dass die Zuschauer meinen Namen rufen, Tore schießen und glücklich sein“, erklärte der Stürmer.