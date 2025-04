Relativ neues Verkehrsschild sorgt für Verwirrung

Seit Jahrzehnten fährt Markus P. aus Ternitz mindestens einmal pro Woche durch die Mühlfeldstraße in Neunkirchen, um seine betagte Mutter zu besuchen. So auch am 12. März um 12.34 Uhr. Diesmal stand die Polizei am Straßenrand und schrieb Autonummern auf.