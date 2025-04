Stars im Ring: Kräftemessen in der Reality-TV-Welt

Heiß her ging’s am Samstag beim Promi-Boxspektakel in der BSFZ Südstadt in Maria Enzersdorf. Das ließen sich auch Musiker Menowin Fröhlich und Sportreporter Kai Ebel nicht entgehen! Es flogen nicht nur die Fäuste, sondern auch die Pointen. Mit dabei: „Rampensau“-Stars wie Lev oder „Bambi“, Calvin Kleinen, „Gemeindebau“-Alex und Skandalbauer Marius Engelbrecht.