14-Jährige fühlte sich gemobbt und „niemand half“

„Wegen meiner Haare nannten sie mich Hexe“

„Man verspottete mich wegen meines Namens, und wegen meiner Haare nannten sie mich Hexe“, so das Mädchen, das mittlerweile auf eine Privatschule gewechselt hat. Auch körperliche Angriffe soll es gegeben haben. „Mir wurde immer wieder das Bein gestellt und einmal hat mir ein Mädchen so stark in die Kniekehle getreten, dass ich danach eine Schiene tragen musste“, so die Schülerin. „Wir haben das damals der Direktorin gemeldet, aber sie wollte alles unter den Tisch kehren“, berichtet die Mutter.