Snowboarder-Pärchen aus felsigem Gelände gerettet

Am Tau des Polizeihubschraubers endete am Donnerstag der Ausflug ins freie Gelände am Gletscher im Tiroler Sölden für ein deutsches Pärchen. Zunächst hatte sich die Frau (34) in felsigem Gelände verirrt. Als der Begleiter (30) ihr zu Hilfe kommen wollte, kam auch er nicht mehr weiter.