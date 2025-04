ÖVP-Bund will einen „Staatsbürgerdienst“ für alle

Die Bedrohung durch Russland, der Krieg in der Ukraine, ein unvorhersehbarer US-Präsident: Als zweites EU-Land nach Schweden hat Dänemark kürzlich verkündet, eine Wehrpflicht auch für Frauen einzuführen. Seither wird das Thema auch in Österreich wieder diskutiert. Zwei junge Soldatinnen sprachen sich in der „Krone“ dafür aus. Außerdem prüft eine Kommission mögliche Änderungen beim Grundwehrdienst – er könnte etwa verlängert werden.