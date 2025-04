Sorgen um Torwart: Not-OP nach Zusammenstoß!

Sorgen um Jasper Cillessen! Der Niederländer verletzte sich am Montagabend im Spiel gegen Celta Vigo nach einem Zusammenstoß mit Gegenspieler Borja Iglesias. In der 27. Minute wurde der Torwart mit dem Knie im Magen getroffen. Er wurde am Rasen behandelt und schließlich mit einer Trage vom Platz getragen.