Kaiper: „Wir sind Linz, dann ist alles möglich“

Der HLA Meisterliga Grunddurchgang ist beim amtierenden Meister aus Linz von vielen Ups and Downs geprägt. In „Handball – Das Magazin“ spricht Torwart Florian Kaiper über den holprigen Herbst und die immer besser werdenden Ergebnisse. Die Oberösterreicher steuern in Richtung Viertelfinale. „Wir sind Linz, dann ist alles möglich“, schmunzelt der Linzer Rückhalt über eine ähnliche Ausgangsposition wie im Vorjahr.