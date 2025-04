„Es ist ein Tor offen, um die Dinge anzugehen“

In dieser Woche stehen Mut und Aktivität im Vordergrund, unterstützt von den planetarischen Kräften von Mars, Uranus und Saturn. Diese Einflüsse ermutigen uns, in Aktion zu treten, unsere Ziele zu verfolgen und Veränderungen anzugehen. Besonders spannend ist der Übergang von Neptun in ein neues Tierkreiszeichen, der für die nächsten 14 Jahre das Kollektivbewusstsein prägen wird. Achtsamkeit und Bewusstsein gewinnen an Bedeutung, während wir lernen, uns selbst besser zu achten und negative Energien wie Neid und Hass loszulassen.