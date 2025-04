ORF-Gagen-Kaiser und Parkplatzabzocke in Wien

Ewiger Aufreger Top-Gehälter im Staatsfunk: Mehr als 16 Millionen Euro verdienen die 74 Namen auf der neuen Transparenzliste. Knapp 90.000 Gebührenzahler finanzieren also die Gagenkaiser mit. Und: Neue Fälle von Parkplatz-Abzocke in Wien. In beiden Fällen haben „alte Bekannte“ ihre Finger im Spiel. Mit neuen Tricks halten sie die Gerichte und die Bürger jetzt zum Narren. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.