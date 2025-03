Darum gibt es auf der A12 noch zwölf Monate Stau

Fertigstellung erst im April 2026

Um die Belastung möglichst gering zu halten, packte die Asfinag alle genannten Arbeiten in ein Großprojekt. Dieses wird allerdings erst im April 2026 fertiggestellt sein, also in zwölf Monaten! Die Gesamtkosten der Autobahn-Baustelle werden mit rund 20 Millionen Euro veranschlagt.