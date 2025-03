Bayern bangen! Nächster Verteidiger verletzt

Denn im Spiel gegen St. Pauli verletze sich Ito kurz vor Schluss erneut am rechten Fuß. Nach einem Zweikampf mit Noah Weißhaupt blieb der Bayern-Kicker auf dem Rasen sitzen und musste schließlich am Platz behandelt werden. Zwar schaffte er es anschließend aus eigener Kraft vom Rasen zu spazieren – allerdings konnte er das Match nicht beenden. Das Team von Trainer Vincent Kompany musste die letzten Minuten so in Unterzahl bestehen.