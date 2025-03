Admira nur 1:1 im NÖ-Derby! Ried nähert sich an

Admira legt früh vor, St. Pölten unbeeindruckt

In der Südstadt starteten die Hausherren nach Maß. Daniel Nussbaumer schlug schon in der 3. Minute zu. St. Pölten gab sich aber wenig beeindruckt und bot dem Favoriten die Stirn. Jörg Siebenhandl im Admira-Tor war im Eins-gegen-Eins mit Claudy M‘Buyi noch Sieger, Ramiz Harakate stellte nach einem Pass in die Tiefe aber schließlich auf 1:1 (25.). Admiras Albin Gashi hatte in einer unterhaltsamen Partie keine zwei Minuten später die neuerliche Führung am Fuß, traf aber nur die Innenstange.