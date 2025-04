„Lachen als demokratisches Mittel gerade wichtig“

Was macht für Sie persönlich die Bühne im Hof aus?

Sie ist mit ihrer Geschichte eine Wegweiserin in Sachen Kabarett, Musik und allen Sparten der Kleinkunst in NÖ. Das prägte und prägt – fordert aber auch, nicht stehenzubleiben und immer wieder bestes Entertainment mit entsprechender Relevanz anzubieten. Dazu kommt ein Publikum, dass dies auch erwartet und erwarten darf. Dies alles in wohliger Atmosphäre; ein „safe space“ also für die Meinungsvielfalt! Das feiern wir!