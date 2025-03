Primärversorgungszentrum wird sehnlichst erwartet

Wir arbeiten tagtäglich gemeinsam daran, dass die Menschen gut und gesund leben können. Bei den Primärversorgungseinrichtungen hat sich der bewährte Weg des Miteinanders von Gesundheitskasse, Ärztekammer und Land Oberösterreich bisher als sehr erfolgreich erwiesen“, betont eine bestens gelaunte LH-Stv. Christine Haberlander. Schließlich eröffnen im kommenden Quartal, wie berichtet, nicht weniger als fünf neue Primärversorgungszentren (PVZ) – bereits in den nächsten Tagen in Linz-Ebelsberg, Vöcklabruck, Wartberg ob der Aist und Schärding, sowie am 8. Mai in Perg.