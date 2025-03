Nach Debakel: Nächster Bürgermeister vor Rücktritt

Seit Tagen beraten die Gremien, wie die SPÖ in der Bezirkshauptstadt Weiz mit dem Wahldebakel vom Sonntag umgehen soll, wir haben berichtet. Nachdem erst der Leibnitzer Bürgermeister Michael Schumacher via Aussendung seinen Rückzug am 24. April verkündet hat, dürfte das Ingo Reisinger, Stadtchef von Weiz, schon demnächst ebenfalls tun, wie die „Krone“ erfuhr. Schon am morgigen Freitag könnte die offizielle Bekanntgabe erfolgen. Auf Nachfrage wollte das seitens der Stadt-Roten jedoch niemand bestätigen.