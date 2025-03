Baby, Comeback – Tor! LASK siegt dank Andrade

Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer): „Es ist wirklich sehr schade, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Teilweise haben wir den LASK an die Wand gespielt, in der 2. Hälfte sind sie überhaupt nicht mehr hinten rausgekommen. Leider haben sie in zwei Situationen zugeschlagen, und bei uns wollte der Ball einfach nicht ins Tor gehen. Das ist das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen kann. Natürlich sind die Punkte und ein guter Auftakt wichtig, wir haben unsere Chance aber nicht genutzt, so reinzustarten, wie wir das wollten. Man muss aber auch bedenken, dass der LASK der Favorit in der Qualigruppe ist.“