Die schlechte ist für Eisbullen gute Nachricht

Natürlich hatte der Bozener Play-off-Krimi in Halbfinalspiel vier nicht nur bei den Eisbullen, sondern auch der Betreuerriege Spuren hinterlassen. „Es ist so viel passiert, mit der Verlängerung, in der es dann erstmals drei gegen drei so lange lief“, kämpfte allen voran Cheftrainer Oliver David damit, all seine Eindrücke und Gedanken nach dem 3:2-Sieg zum Serien-3:1 zu ordnen. Der in Spielminute 93 und knapp vier Stunden Eishockey pur feststand, als Kosmachuk ein Zuspiel von Huber per Volleyhammer im Hausherren-Kasten versenkte. Jener Kosmachuk, der nun mit seinem ersten Saisontreffer gegen Bozen endlich wieder seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Nachdem der 31-jährige Kanadier im Play-off davor nur einmal gegen Fehervar genetzt, David für Dienstag sogar wieder umgestellt hatte.