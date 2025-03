Elton John begeistert Fans mit Konzert in London

Im Juli 2023 hatte Elton John in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ gegeben. Schon damals hatte er gesagt, dass er keine großen Tourneen mehr absolvieren, sich aber für einzelne Auftritte wieder ans Klavier setzen würde. So hatte er im Dezember 2023 ein Benefizkonzert in Venedig gespielt.