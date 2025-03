Das allmähliche Vergessen greift um sich

„Die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, ist für alle in unserer alternden Bevölkerung real. Daher haben wir uns mit der Abteilung Neurologie des LKH Villach entschlossen, für Bewusstseinsbildung zu sorgen“, so Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Spezialführungen für Demente im Museum, Demenzcafés, Selbsthilfegruppen werden angeboten, Demenzpark und -tagesstätte geplant. Um rechtliche Fragen in der Familienpflege geht es heute ab 17 Uhr im Paracelsussaal in Villach. Christina Natascha Kogler