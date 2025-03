Steirische „Jugend-Discos“: Spaß ohne Alkohol

Die Veranstaltungen sind für Kinder und Jugendliche in vielerlei Hinsicht wichtig: „Bei uns haben die Feiernden in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit, Grenzen auszutesten und herauszufinden, was beim Feiern okay ist und was nicht. Die Jugendlichen können sich quasi das erste Mal beschnuppern und wissen später, wie sie beim Feiern miteinander umgehen sollen. Außerdem zeigen wir ihnen, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann“, erklärt Ortner.